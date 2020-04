Tellijale

Haridus- ja teadusministeerium ning maanteeamet on tungivalt soovitanud õppesõidud lõpetada, nende korraldamine ei ole autokoolidele siiski keelatud, kui nad tagavad valitsuskomisjoni korralduste täitmise ja pindade desinfitseerimise. Sakala andmetel tegutseb Viljandis kuus autokooli ja nad on selles küsimuses jagunenud pooleks: kolm teevad sõite, sest peavad hoolsalt desinfitseerides nakatumist Viljandis vähe tõenäoliseks, ning kolm leiavad, et parem on karta kui tunda hiljem süümepiinu.