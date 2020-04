Koroonakriisi saame ületada vaid kõik koos

Meie koolid on küll suletud, ent nii õpilased kui ka õpetajad on koolitööd jätkanud. Oleme saanud ennast e-riigi ja nutiühiskonnana proovile panna ning arvan, et oleme väga hästi toime tulnud. Teised riigid toovad meid eeskujuks ja ausalt öeldes on see päris hea tunne. Koolitunnid käivad ja koroonaviiruse pärast keegi hariduseta ei jää. Kerge see pole, aga me saame hakkama. Tänan kõiki õpetajaid, kes sisuliselt päevapealt uute oludega kohanesid ja meie haridussüsteemi üleval hoiavad.

Eriliselt tunnustan meie lasteaedade töötajaid, õpetajaid ja tugipersonali. Just teie olete need, tänu kellele saavad meie meditsiinitöötajad, päästjad ja politseinikud tegelda elupäästmise ja viiruse leviku tõkestamisega. Just tänu teile saavad emad ja isad, kelle amet ei võimalda kodukontoris töötada, ikkagi tööl käia ja perele leiba teenida. Lisaks sellele olete te olulised info vahendajad, et lapsed ei muretseks, vanemad oleksid toimuvaga kursis ning linnavalitsus teaks, millised on inimeste mured ja vajadused. Aitäh teile selle kõige eest.

KOOLIEALISTE LASTE vanemad on saanud ligi kolm nädalat kaasa teha koolitükke, jälgida pilliharjutamise või individuaaltreeningu rutiinist kinnipidamist ja veeta lastega rohkem aega, kui nad võib-olla olid harjunud tegema. Usun, et lõppkokkuvõttes võib sellisest koos õppimisest ja ühiselt veedetud ajast päris palju kasu tõusta. Kool ja kodu mõistavad teineteist tulevikus kindlasti paremini ja lapsevanemad tajuvad selgemalt, kui palju õpetajad nende laste arengusse panustavad. Soovin kõigile lapsevanematele kannatlikkust ja vastupidavust lapsevanema ja kooliõpetaja rolli samaaegsel täitmisel.

Hoolimata sellest, et Eestis on koroonaviiruse levik püsinud mõne teise Euroopa riigiga võrreldes väike, ei tohi me valvsust kaotada. Sündmused Saaremaal ja Võrus kriisi algfaasis näitasid, kui vähe on vaja selleks, et suur hulk inimesi lühikese aja jooksul viirusesse nakatuks. Et need sündmused ei korduks, on vaja, et peaksime kõik endiselt rangelt kinni valitsuse kehtestatud meetmetest. Tuletan meelde, et need on miinimummeetmed.

Avalikus kohas järgigem ikka 2 + 2 reeglit: liikugem üksi või kahekesi ning hoidkem teiste inimestega kahemeetrist vahemaad. See reegel ei kehti kodus, kuid on ilmselge, et praegusel ajal ei peaks me ka kodus olema rohkemate inimeste seltsis kui meie enda perekond. See pole midagi keerulist.

On väga tähtis, et kaitseksime viiruse eest nõrga tervisega ja eakaid inimesi. Sellepärast on oluline, et eakad ise, aga ka nende lapsed peaksid ettevaatusabinõudest kinni. Praegu pole aeg saata lapsi vanavanemate juurde. Lastele on koroonaviirus senise info põhjal vähem ohtlik, kuid nad võivad nakatada eakaid, kellele võib viirus suurt kahju teha. Selgitagem kõik oma emadele ja isadele, vanaisadele ja vanaemadele praeguse olukorra tõsidust ja seda, miks on ka neil vaja kinni pidada 2 + 2 reeglist, poes üldse käimata jätta või käia seal nii vähe kui võimalik ning lükata kokkusaamised sõpradega edasi.

Ma tean, et paljud teist on praegusest olukorrast väsinud. Me kõik oleme. Kuid me peame veel pingutama. Teada on, et õppeasutused jäävad suletuks vähemalt aprilli lõpuni. Tehkem oma plaanid selle teadmise põhjal ja olgem valmis sellekski, et eriolukord kestab pikemalt. Me ei tee seda niisama, vaid selleks, et päästa elusid ja säästa inimesi kannatustest.

Oleme seni olnud väga tublid. Viljandi on olnud väga tubli. Mina ei kahtle meie inimeste arukuses. Viljandi ja Viljandimaa on seni üks väiksema koroonaviirusesse nakatunute arvuga piirkondi. Hoides iseennast ja teisi anname kõik panuse, et see nii ka jääks ja eriolukord võimalikult kiiresti lõpeks.