EESTI HARIDUSASUTUSED on juba ligi kolm nädalat olnud distantsõppel. Koolipered ja lapsevanemad on, kui meedias avaldatut ja sotsiaalmeedias kirjutatut usaldada, oludega üsna hästi kohanenud. Haridus- ja teadusministeeriumist on küll laekunud info, et eriolukorra tõttu on arutuse all plaan põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamid edasi lükata, juhul kui lapsed 4. mail tagasi koolimajja pöörduda ei saa, ning tulevikus on veel palju küsimärke, aga küllap kõik see aja jooksul lahenduse leiab.