Viljandi abilinnapea Janika Gedvili sõnul on eriolukorra perioodil lasteaedades käivate laste arv kõikunud 20 ümber, mis tähendab, et enamik lapsevanemaid on leidnud võimaluse jätta laps koju. Gedvil on juba varem toonitanud, et Viljandis pakutakse kindlasti lastehoidu neile, kes töö tõttu ei saa last koju jätta.