Cleveron korraldab tegevust ümber liitreaalsusse

Kui nüüdseks on tegevuse katkestanud või kodutöö kasuks otsustanud juba väga suur osa Viljandimaa ettevõtteid, siis Cleveron oli paar nädalat tagasi üks esimesi, kes ettevaatusabinõuna tootmise kinni pani ja kontoritöötajad kodukontorisse saatis. Juba 13. märtsil läks asutuse kodulehele üles teade, et väljakuulutatud eriolukorra tõttu suundub Cleveroni tiim kaugtööle, mis kestab vähemalt 29. märtsini. Teates seisis, et kodukontoris töötamine ei ole Cleveronile midagi haruldast: rahvusvaheliste klientidega ettevõttele on virtuaalsete koosolekute ja veebipõhiste suhtlusvahendite kasutamine igapäevane ning seetõttu ei ole kahenädalane kaugtöö igapäevaste tegevuste korraldamisel takistuseks. Erakorraline oli aga see, et katkestati tootmine.