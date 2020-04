Maailmarändurist muinasjutuvestja

Nora Raimo on noor Viljandi juurtega naine, kellele meeldib reisida. Kui enamikule tähendab see nädalast täisteenindusega turismireisi, siis temaga on teised lood. Tema suundus oma reisile kaheksa aasta eest ja pole seniajani tagasi pöördunud. Kuidas võib teelolekust saada elustiil, mis muudab isiksust ning seda, kuidas ta maailma mõistab ja näeb?