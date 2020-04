Segadus Soomaal: ühel pool maanteed niisutatakse, teisel pool parandatakse kraave

Tellijale

Ta rääkis, et maantee põhjapoolsel teepervel ehitatakse kraavidele tamme ja tõstetakse veetaset, et luua eeldused juba 1981. aastast looduskaitse all oleva Öördi raba kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks. Raha selleks tuleb 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidult. Lõunapoolsel teepervel on Ruukeli andmetel 90 hektaril plaanis maaparanduskraavide rekonstrueerimine. «Ei pea olema ökoloog, et mõista: tegu on ühe tervikliku veerežiimi samaaegse kuivendamise ja niisutamisega,» nentis loodusgiid.