Eilses Sakalas ilmus artikkel kohalike piimakasvatajate kimbatusest: viimastel aastakümnetel majanduslikult suuri hüppeid sooritanud Eesti on jõudnud olukorda, kus rasket füüsilist tööd teevad järjest enam sisserännanud inimesed, kes on olude sunnil nõus viletsama palga ja elutingimustega kui kohalikud. Nüüd on aga piirid kinni ja hooajatöölised peavad tagasi koju minema, kui lehmapidajad neile just 1407-eurost brutopalka maksma ei hakka, et neile taotleda lühiajaline tööluba.