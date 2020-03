Juuni alguses hansapäevi ei tule

Viljandi hansapäevade korraldusmeeskonna juhi, Sakala keskuse direktori Jaanus Kuke sõnul on kõikidele teatatud, et 5.–7. juunini Viljandis hansapäevi pole. «Meil on kaks võimalust: need kas lükkuvad edasi või jäävadki sel suvel ära. Milline otsus tuleb, seda me veel arutame,» ütles ta.