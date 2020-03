Apteegid said reformipäevaks korda

Viljandi ravimiäris tegutsenud proviisorid on Sakalale kinnitanud, et üheksa apteeki oli linna kohta liiga palju. Nii mõnigi neist teenis kahjumit ja neid pidasid ülal suured apteegiketid teiste äride kasumlikkuse toel. Proviisorid ennustasid juba aasta hakul, et Viljandisse jääb alles viis kuni seitse apteeki.