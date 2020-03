Tellijale

«Kui ajas tagasi mõelda, olen olnud lõputult õnnelik inimene, kes on oma elus 30.–60. eluaastani teinud unistuste tööd. See ei ole seisnenud ainult juhtimises, vaid on tulnud ka ise käed külge panna ja arendada, ressursse otsida ning inimeste jaoks igal ajal olemas olla,» lausus Saar oma pika omavalitsuskarjääri kohta.