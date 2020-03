Terviseamet, ma ei saa aru!

Paraku on möödalaskmisi veelgi. Üks põletav teema on olnud proovide võtmine. Väita, et uus strateegia on võtta neid ainult riskirühmadesse kuulujatelt vaid seetõttu, et haigus keskealistel enamasti eriti ägedalt ei avaldu, oli äärmiselt küüniline ja eksitav. Tegelikkus oli ju see, et lihtsalt võimekust ei olnud rohkemaks. Nüüdseks võetakse proove küll ka teistelt inimestelt, kuid sellegipoolest ei ole nende võtmise ulatuse koha pealt konsensust.

Mul on raske võtta seisukohta otsuste suhtes, mis on tehtud seoses plaanilise ravi edasilükkamisega, kuid kommunikatsioonis oli järjekordne ebaõnnestumine plaanilise ravi katkestamine küll. See katkestati väidetavalt seetõttu, et kaitsta patsiente ning koondada meditsiiniline võimekus võitlusse koroonaviirusega. Kiirelt tuli järgmine infokild, et isikukaitsevahendeid jätkub vaid nädalaks. On ju selge, et ilma isikukaitsevahenditeta kirurg operatsioonile ei lähe. Taas on esitatud pooltõdesid ning asja tuum on jäetud lugejate enda välja nuputada.

INGLISE KEELES on hea väljend last, but not least (viimane, kuid mitte vähe tähtis). 26. märtsil avaldas Postimees oma veebikeskkonnas video, milles on äärmiselt hästi selgitatud, kuidas COVID-19 ära tunda ning mida see viirus inimesega teeb. Video on üle nelja minuti pikk ja väga asjalik. Säärane video oleks pidanud tulema terviseametilt, mitte Postimehelt. Kellel on kohustus ja vastutus suurendada teadlikkust raskest viirushaigusest?

Niisuguseid näiteid saab tuua paraku veel. Praegusel keerulisel ajal on äärmiselt oluline, et kodanikel oleks usaldusväärne info, et keegi ei asuks talitama «Minu sõber Standfordi ülikoolist soovitas, et ...» jutu põhjal. On tähtis, et inimesed oleksid informeeritud ja saaksid aru sellest, mida neile on öeldud. Siinkohal tuleb olla otsekohene, aus ja siiras. Ei saa jääda ruumi kaheti mõistmiseks.

MEEDIAS TOIMUVA suhtes tasub praegu olla eriti kriitiline, eristada tõde pooltõest. Samuti on oluline kinni pidada kõigist juhistest, et me kõik saaksime võimalikult kiiresti oma tavapärase elu juurde naasta.