Viljandis vabatahtlike abi veel vaja pole läinud

Viljandis on vabatahtlikel võimalik osaleda sotsiaalteenuste osutamises ning abilinnapea Janika Gedvili sõnul on endast märku andnud 30 inimest. Seni pole neid välja kutsutud, sest sotsiaaltöötajatest puudust pole.

"Sotsiaalamet on vabatahtlikega suhelnud ning nad on öelnud, et vajaduse korral on nad olemas. Vabatahtlikud on ise huvi tundnud, millal nad saavad ometi appi tulla," rääkis Gedvil ning lisas, et seni on näiteks eakatele toidu viimine ära korraldatud pereliikmete ja päevakeskuse töötajate abiga.

Abilinnapea märkis, et tähtis on valmisolek raskemateks töödeks. "Kui juhtub, et Perekodus või hooldekodudes on töötajaid vaja, võiks ka neid olla võtta. See on suurem probleem kui toidu koju viimine," lausus ta.

Gedvili sõnul on peamine, et abivajaja andmed jõuaks õigel ajal nende inimesteni, kes abi koordineerivad. Vabatahtlikuna saab endast teada anda e-posti aadressil sotsiaal@viljandi.ee.

Inimesed, kes peavad haiguse tõttu kodus olema ning kellel ei ole kedagi, kes tooks neile toitu ja vajalikud ravimid, võivad helistada sotsiaalametisse telefonil 435 4761.

Gedvil rõhutas, et vabatahtlikule töö eest ei maksta, kuid inimesele toidu koju toomine ei ole tasuta. "Teenustasu ei võeta, aga produktide eest tuleb ikka maksta," märkis ta.

Ka Viljandi vald andis esmaspäeva hommikul teada, et otsib vabatahtlikke. Viljandimaa vabatahtlike koordinaator ja valla spordispetsialist Kevin Paavo ütles, et endast on teada andnud kaheksa inimest. Peamised ülesanded on eakatele toidu koju viimine ja telefonis suhtlemine nende inimestega, kes ennast üksikuna tunnevad.

Ülesannete jagamiseks ja info vahetamiseks plaanib Paavo luua Facebooki grupi, kuhu on koondunud kõik vabatahtlikud üle valla. "Juhul kui meile tuleb valda kõne, siis teame, kuhu see suunata," märkis ta.

Paavo arvas, et kuna üleskutse sai tehtud esmaspäeval, annavad inimesed endast veel teada. "Tahaks muidugi loota, et seda abi polegi üldse vaja ning inimestel on lähedased ja sugulased, kes toetavad," rääkis ta ja lisas, et tunduvalt keerulisem on seis hooldekodude aitamise puhul. "Kui sealt hakkavad inimesed ära langema, on see tunduvalt raskem vabatahtlikutöö. Loodame väga, et seda abi vaja pole."

Paavo rõhutas, et vabatahtlik peab veenduma oma töö ohutuses ja tagama, et tal poleks abivajajatega füüsilist kontakti.

Viljandi vallas saavad vabatahtlikud endast teada anda e-posti aadressil kevin.paavo@viljandivald.ee või helistades telefonil 518 0549.