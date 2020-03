Praegusel kriisiajal on politseinike kõrval rakkes abipolitseinikud, kes hoiavad silma peal, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud 2 + 2 reeglist kinni peetaks.

Viljandimaa abipolitseinike juht Aivar Paas ütles, et tööd on olnud palju, aga inimesed on olnud mõistvad ning seni on suudetud olukorrad ilma suuremate karistusteta lahendada.