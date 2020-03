Suur hulk artiste on näidanud kiiret kohanemisvõimet ja kolinud esinema veebi. Kas melomaanide tõotatud maa on kohal? Staarid on hiireklõpsu kaugusel, üks klõps ja nad ongi sinu juures, säravad ja rõõmsad ning esinevad ainult sulle. Valikuid on seinast seina, lõdvast käsitööräpist tõsimeelsete ooperisolistideni, üleküla lõõtsameestest keldri-metal’ini välja. Esialgu vähemasti on veebikontserdid ka tasuta.