RGB Baltic kandis Metsatöllu kontserdi üle 13 kaamera vahendusel. Teadmine, et nende 13 kaamerasilma taga võivad olla tuhanded jälgijad, tekitas esinemisel omamoodi tunde. Võib-olla just see, et olukord on niivõrd teistsugune, andis meile mingit sorti vungi sisse – on ju teles ennegi esinetud ning siis on vaatajaid ekraanide ees olnud rohkemgi.