Tarvastu kandi põllumees, osaühingu Karpo juhataja Kalev Nurk ütles, et mitu nädalat on öösiti külmetanud ja päeval sulatanud ning paraku on see purustanud taliviljal juuri. «Taimed füüsikaseaduste vastu ei saa ning mõned paigad on juba mustaks muutunud,» märkis ta.