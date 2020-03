Viljandis viiakse vähekindlustatud perede lastele koolitoit koju

Viljandi linnavalitsus andis pressiteate vahendusel teada, et koolide toitlustaja paneb toidupakid kokku igal neljapäeval. «Toidupaki saavad kõik Viljandist pärit vähekindlustatud perede lapsed ja rolli ei mängi see, kas laps käib Viljandi linna koolis või mitte,» ütles abilinnapea Janika Gedvil.

Toidukorvis on nädala jagu kuivaineid, piima- ja lihatooteid ning puu- ja juurvilju. Selle saajate nimekirja koostavad linnavalitsuse ametnikud koos koolidega. Toidukorvist on võimalik loobuda või paluda oma laps lisada selle saajate hulka. Mõlemal juhul tuleb ühendust võtta lapse kooli sotsiaalpedagoogiga.

Kui peres on mitu koolilast, saab neist igaüks oma toidukorvi. Kool võtab toidukorvi saavate peredega ühendust. «Oluline on, et koolil oleks lapse kodune aadress, sest toidukorvid veetakse laiali selle info alusel,» lausus abilinnapea.