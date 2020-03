Viljandimaal oli eile hommikuks tuvastatud kuus koroonaviirusnakkuse juhtu. See ei tähenda, et siin olekski ainult kuus nakatunut. Kui palju on neid täpselt, on võimatu ennustada, sest järjest avaldatakse artikleid ja uuringuid, mis muudavad tänased teadmised homseks poolikuks. Kindel on aga, et tuvastatud nakatumised on väike või väga väike osa kõikidest.