Naivist Paul Kondase pärand paistab Viljandis silma

Tellijale

Kondas läks Tartu ülikooli juurat õppima, kuid otsustas, et see talle ei meeldi. Nagu ta ise väljendas: «Milleks mulle Rooma õigus?» Seejärel suundus ta kaubanduse erialale. Ta oli küll õppemaksust vabastatud, kuid elamine oli kallis ja pere ühel hetkel teda enam ei toetanud. Siis otsustas ta, et peab kiirelt midagi muud valima, ja õppis õpetajaks. Valikut soosisid pöördelised ajad ja noore Eesti Vabariigi vajadus eestlasest õpetajate järele.