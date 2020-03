Rahvas on toidu koju tellimise teenuse hästi vastu võtnud

Olgugi et suuremates linnades igati toimiv Wolti kulleriteenus pole veel Viljandis kanda kinnitanud, on nii mõnigi siinne söögikoht eriolukorras ohjad haaranud ning hakanud ise toitu koju toimetama.

"Kulleriteenus on positiivselt vastu võetud. Oleme saanud tagasisidet, et inimesed on õnnelikud, et saavad meie klassikalisi toite koju tellida," rääkis ühe Viljandi vanema pubi Tegelaste Tuba pidaja Hans Müllerson.

Tegelaste Tuba oli Viljandis esimene toidukoht, kes tuli kaks nädalat tagasi välja sellise tellimisvõimalusega. "Teeme kõik, et kogu protsess oleks täielikult kontaktivaba. Nii ei arvelda me sularahas, vaid tasumine käib pangalingiga ning tellimus toimetatakse ukse taha," selgitas Müllerson.

Ka restoran Harmoonia on läinud sama rada ning toimetab klientidele toidukulleriga tellitu koju kätte. "Hästi läheb!" sõnas Harmoonia restorani teenindusjuht Kadi Loogus. "Tellimuste arv sõltub küll suuresti nädalapäevast ja ilmast, aga näiteks eelmisel nädalavahetusel müüsime kõik oma sealihaburgerid läbi."

Kui Harmoonia hitiks on kujunenud hamburgerid, siis Tegelaste Toa menüüst tellitakse praade ja pitsasid enam-vähem võrdses koguses.

Teatavasti on rahvas harjunud nädalavahetusel väljas söömas käima ning selle tava jätkumist täheldas Harmoonia restorani teenindusjuht ka kulleriteenuse puhul. "Nädalavahetustel tellitakse küll rohkem," ütles ta. "Õnneks oli ka ilus ilm."

Ent Tegelaste Toa kogemus on Müllersoni sõnul risti vastupidine: nädalavahetusel oli tööpäevadega võrreldes vähem tellimusi. "Pigem oli vaikne. Väljas oli ilus ilm ja eks inimesed grillisid kodus," arvas ta.

Kesklinna südames endiselt klientidele avatud lokaal Legend, kes hakkas kaks nädalat tagasi tellitut koju toimetama, ei näe olukorras midagi roosilist. "Noh, meil läheb visalt. Midagi kiita küll pole. Praeguses olukorras on rahvas tujutu," nentis lokaali Legend ja selle peal asuva klubi Pööning juhataja Tiit Mädamürk. "Arvudest rääkides, siis käive ja klientuur on võrreldes tavapärasega lausa 30 korda väiksem, kui vaadata nii Legendi kui Pööningut. Uskumatu," nentis ta.

Mädamürk kavatseb lokaali uksi lahti hoida seni, kuni lubatakse. "Et oleks endalgi natukene tegevust, niisamuti töötajatel tööd ja lootust," selgitas ta.

Pärimise peale, kuidas on lood lõunatajatega, vastas Mädamürk, et veidi rahvast ikka liigub. "Aga vaatepilt on nukker," tunnistas ta.

Samamoodi nagu Legend hoiab uksi kärbitud kellaaegadel lahti Herr Artur, kes tegutseb just lõuna ajal.

Tegevuse jätkamiseks on võimalusi otsinud teisedki toidukohad. Näiteks Amrita Cafe hakkas toitu kaasa müüma tänavapoolsest aknast.