Vabaduse platsi ääres löödi frees asfalti

Aktsiaseltsi Tallinna Teed projektijuhi Marek Ranna sõnul on tööde alustamine kulgenud plaanipäraselt, kuid eriolukorra tõttu on tulnud teha väikseid ümberkorraldusi. Näiteks on tulnud töölistele muretseda rohkem kortereid, et liiga palju inimesi koos ühes elamises ei viibiks. Pigem ongi projektijuhi sõnul suurema riskiga tööväline aeg kui tööaeg.

"Tööl viibivad töötajad värskes õhus, on igati varustatud kaitseriietuse ja kinnastega ning saavad enamiku ajast hoida teineteisest eraldi," selgitas Rand. Et ehitustsoon on kõnniteest eraldatud, pole ohtu, et jalakäijad ja töölised peaksid kokku puutuma.

Kui järgmise paari nädala jooksul tehakse peamiselt masinatöid, siis mõne aja pärast hakkab tänavatel rohkem nägema ehitajaid masinateta. Kõige keerulisemaks läheb projektijuhi sõnul ilmselt siis, kui algavad sillutustööd, sest siis on inimesi rohkem tegutsemas ja paratamatult tuleb neil üksteisele lähemal tegutseda.

"Sinna on aga veel mõni nädal aega ja eks siis ole näha, kuhu on eriolukord selleks ajaks jõudnud," nentis Rand.

Tööde esimene etapp kestab 18. juunini ning see puudutab Tallinna ja Vaksali tänavat ning Tasuja puiesteed, kus tehakse algust kõnniteede, sõidutee ja torustike ehitusega. Marek Ranna sõnul on kehtestatud just sellised liikluspiirangud, nagu alguses oli kavandatud.

Sõiduteekatte freesimise eel suleti Tallinna tänava lõik Tartu tänavast Vaksali tänavani. Aprilli keskpaigas avatakse liikluseks uuesti Kauba tänav. Viljandi linnavalitsuse teedespetsialist Heikki Teearu sõnul on kõrvaltänavatel praegu üks olulisemaid muudatusi see, et vanalinnas on Lossi tänav muudetud kahesuunaliseks ning parkimine on seal ajutiselt keelatud. Linnaliinibussid käivad Leola tänava kaudu ega sõida Tallinna tänavale.

Vaksali tänaval on esimeses etapis kavas Tasuja puiestee ja Kaalu tänava vahelise lõigu ehitus spordihoonepoolses küljes. Tallinna tänava vanalinnapoolne kõnnitee valmib aprilli lõpuks, kaubamajapoolse kõnnitee ehitus algab mai keskel ja see valmib juuni lõpuks. Sõidutee ja torustiku ehitus kestab aprilli keskpaigast augusti lõpuni.

Ajutine liikluskorraldus muutub töö käigus. Muudatustest antakse märku ajutiste liiklusmärkidega. Lisaks saab muudatustega tutvuda Viljandi linnavalitsuse kodulehel. Seal on kirjas kogu ehituse ajakava.

Elanikud ja ettevõtjad pääsevad oma kinnistutele mööda Tallinna tänava Vabaduse platsi poolset külge.