Nädalavahetus Viljandimaal. 2 + 2 reegli rikkujad, perevägivald ja kained autojuhid

Et valitsus on eriolukorra tõttu kehtestanud 2 + 2 reegli, mis näeb ette, et korraga tohib väljaspool kodu ringi liikuda ainult üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahet, lasub politseil ja kohalikul omavalitsusel kohustus selle järgimist kontrollida. Politsei pressiteenistuse teatel on Viljandi politseijaoskond appi kutsunud koostööpartnerid päästeametist, keskkonnainspektsioonist ja turvafirmadest.