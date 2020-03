Inimesed on leidnud tee prügilasse

«Nii kui väljas läheb soojemaks ja võib reha välja võtta, kasvab jäätmejaama toodavate jäätmete hulk,» ütles Eesti Keskkonnateenuste Lääne regiooni juht Jaan Viljas. Tema sõnul on tunda, et inimesed on viimasel paaril nädalal hakanud majapidamisi koristama.

Kõige rohkem jõuab prügilasse just selliseid jäätmeid, mis tekivad aeda koristades. «Mahuliselt võttes on seda kõige enam,» nentis Viljas. «On tunda, et inimestel on praegu vaba aega või tahtmist koristustöödega tegelda.»