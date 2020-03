Riik utsitab valdu ja linnu ostma ja ehitama ning ettevõtjate suhtes lahke olema

Ministeerium saatis omavalitsustele seitsmest punktist koosneva õpetuse, mille eesmärk on ärgitada valdu ja linnu võimaluse korral kõik kavandatud ostud, ehitused ja renoveerimised lõpule viima.

Lisaks soovitatakse olla ettevõtjate suhtes mõistev. Nii paneb ministeerium ette, et kuigi seaduse järgi võib tellija tasuda arve 30–60 päeva jooksul, tuleks olla ettevõtja suhtes soosiv ja tasuda arve kümne päevaga. Samuti ei tohiks ettevõtjat visata riigihankekonkursil ukse taha, kui tal on tekkinud maksuvõlg. Ministeeriumi sõnul võiks sel juhul firmale anda kolm päeva, et oleks võimalik võlg maksuametis ajatada.