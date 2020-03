Viljandi krematoorium on Riia duumaga sõlmitud lepingu alusel tuhastanud iga kuu 30–50 Läti kodaniku surnukeha ning kuigi eriolukorra väljakuulutamise järel said surnukehi Eestisse toimetavad inimesed piiriületuseks eriloa, neljapäeval see terviseameti juhiste alusel tühistati.