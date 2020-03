Politseiautot ramminud varastele sai saatuslikuks poe muudetud turvasüsteem

Nagu ütles Viljandi politseijuht Margus Sass Kuku raadiole antud intervjuus, tuli ööl vastu teisipäeva politseile teade, et taas on sisse murtud Vastemõisa kauplusesse. Politseinikud tõttasid kohe sündmuskohale ja märkasid Sürgavere lähedal varaste autot. Peatumismärguande peale rammis see politseibussi ja tegi seejärel kohe avarii.