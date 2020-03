Kaubanduskeskused on suletud, kuid poed leiavad eri võimalusi jätkata

Tellijale

Centrumi arendusjuhi Riho Maisa sõnul on kaupluste töötajate suhtumise muutumisest näha, et neile on kohale jõudnud kriisi suurus. "Kui tuli otsus, et ärid pannakse kinni, lint ette ja tuleb palgata koju jääda, hakati uurima võimalusi töö jätkamiseks, kas või osaliselt," rääkis Maisa.

Näiteks Centrumi keskuses tegutsev Euronics on küsinud luba avada tänavapoolne uks. Eeldus on, et kui sel on omaette sissepääs, võib seda vaadelda eraldi poena ning see tohib jääda avatuks. Maisa sõnul on peale Euronicsi Centrumi keskuses avatud Selver, apteek, juustupood, prillipood ja Telia esindus.