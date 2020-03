KredEx alustab koostöös pankadega esimeste kriisimeetmete pakkumist

KredExi juht Lehar Kütt nentis pressiteate vahendusel, et KredEx aitab ettevõtjaid erakorralise laenukäenduse ja vajadusel erakorralise laenuga ning on valmis võtma senisest suuremaid riske. "Töötasime meetmete paketid välja vastavalt kriisi kulgemise erinevatele võimalikele stsenaariumitele. Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks või olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks aitab ettevõtte likviidsusprobleeme kas ennetada või pehmendada. See kriis on ületatav, kui pingutame kõik ühiselt. Ettevõtjad, riigisektor ja pangad töötavad selle nimel, et hoida ettevõtteid töös ning säilitada seeläbi võimalikult palju töökohti," märkis ta.

Nagu võib lugeda pressiteatest, tehakse teenused ettevõtetele kättesaadavaks järk-järgult. KredEx hakkab käibelaene, investeerimislaene ja suuremates summades laenukäendusi andma pärast seda, kui talle on lisaeelarvega eraldatud selleks vajalik kapital ning riigikogu on muutnud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust. Väiksemas summas laenukäenduste andmisega alustatakse uuel nädalal.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu sõnul on praegu eesmärgiks avada KredExi meetmed võimalikult kiiresti ning edaspidi vajadusel tingimusi kohendada. "Kogume ettevõtjate tagasisidet meetmete sobilikkusest ja võimalusel käivitame uusi abinõusid, kui näeme, et olemasolevad ei suuda vajadust ära katta," lausus ta. "Kindlasti on oluline rõhutada, et KredExi kriisimeetmete pakett on mõeldud nii väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kui ka suurettevõtetele. Makseraskuste ohu tekkimisel soovitan tungivalt pöörduda oma kodupanka esimesel võimalusel. Läbi oma kodupanga pääseb siis juba ligi ka KredExi meetmetele. Neile ettevõtetele, kel on praegu võimalik tootmist hoopis laiendada, on KredExil eraldi meede, mida tasuks sellise vajaduse tekkimisel kindlasti kaaluda. Mitmetes sektorites on olukord soodne innovatiivsete lahenduste pakkumiseks, mis on ehk omakorda abiks ka teistele meie kohalikele ettevõtetele."

KredExi teenuste sihtrühm on kõik Eesti ettevõtted, välja arvatud need, mille puhul juba ka varem kehtis välistus. Lisaks peab ettevõtte finantsseis seisuga 31. detsember 2019 olema korras ehk ettevõte ei tohi olla raskustesse sattunud juba enne kriisi. Kriisimeetmed on mõeldud ettevõtetele, kelle raskused on otseselt või kaudselt tingitud koroonapuhangust.

Karu märkis, et KredEx on aastate jooksul tõestanud oma võimekust niisuguste abinõude haldamisel ning seoses uute meetmetega on ta asunud oma võimekust ka kasvatama. "Väga positiivne on näha, et KredEx suutis ka omalt poolt kiiresti reageerida, vajalikku sisendit pakkuda ning oma teenuste portfelli uute vajaduste valguses üle vaadata."

Täpsemad tingimused esimeste kriisimeetmete kohta leiab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/koroona.