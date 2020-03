Markus Robam tõlgib klaveriga ümbritsevat müra ja müraga klaverit

Markus Robam on kirjutanud originaalmuusikat nii teatrilavastustele kui ka telesaadetele. Ta oli ansambli MID solist ja osales konkursil «Eesti laul» looga «Smile». Selle foto tegi tema audiovisuaalse kompositsiooni õppejõud Paolo Girol Karlsruhes. FOTO: Paolo Girol

Helilooja Markus Robam on kirjutanud muusikat teatrilavastustele, filmidele ja telesaadetele. Tema teoste hulka kuulub ka 2013. aastal Roomas festivalil «Fundamento» ning «Tallinn Music Weekil» ja Eesti muusika päevadel esitatud «Angle to Angle» ehk kompositsioon kaheksale kõlarile ja klaverile. Ta oli ansambli MID solist ning on teinud kaasa näitlejana teatrilavastustes, teleseriaalis ja lühifilmis.