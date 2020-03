Kesklinnas algavad esmaspäeval ehitustööd

Viljandi linnapea Madis Timpson märkis pressiteate vahendusel, et ehitus algab plaanipäraselt. "Kõik ettevalmistused on tehtud. Töövõtja Tallinna Teede aktsiaselts on meile kinnitanud, et eriolukorra meetmed ehitamist ei takista, sest ehitusplatsil tegutsevad töölised enamasti üksteisest eraldi. Kinnitus ehitustööde lubamise kohta on saadud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist," rääkis ta ning lisas, et eriolukorras on tähtis, et jätkaksime võimalikult palju tavapäraste tegevustega ega jätaks planeeritud investeeringuid katki. "Just selliste suurte taristuprojektide kaudu aitame turgutada meie majandust."