Juhtkiri. Must kardin

Tellijale

Kui peaks juhtuma see palju loodetud ja oodatud ime, et kriis möödub kiiresti ning maailm saab taas endise näo, jätkatakse kunagi ehk Viljandi spaa arendamist. Kui kriis on aga sügavam ja pikaajalisem, on ka Viljandi linn ja vald peatselt sellises seisus, et neil ei ole võtta ligi poolt miljonit eurot aastas, et lepingut täita. Täpselt nii läks 2008. aasta majanduskriisi ajal, kui kõigepealt oli suurtes raskustes ettevõtja ja siis tagantjärele omavalitsus ning kokkuvõttes oli mõlema huvides veekeskus ehitamata jätta. Veekeskus jääb luksuseks, millele saab kulutada ainult siis, kui elutähtsad teenused on tagatud.