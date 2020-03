Eriolukorra proovikivi kutsekoolidele

Oleme olukorras, kus kõik, kes tahavad õppida, saavad seda teha. Sel kolmapäeval toimus tarkvaraarendajatel lõputööde eelkaitsmine. Hindamiskomisjoni kuulus lisaks kooli töötajatele välislektor Lennar Kallas. Julgen öelda, et praegu on kõik koolitöötajad positiivsed ning seisukohal, et me saame uues olukorras hakkama. Kodusõppe korraldamine on küll paras proovikivi, aga suurepärane võimalus viia e-õpe koolis uuele tasemele. See on tõeline aastatega vaikselt arenenud ja nüüd kulmineeruv digipööre meie kutsekoolis.

24. märtsil selgus, et koolid ei saa aprillis tavapärase õppetöö juurde naasta ning pole kindel, et see on võimalik ka mais. Heal juhul toimuvad kutseeksamid juunis. Seega on meie koolil nüüd uus eesmärk: saavutada koduõppel viimase kursuse õpilaste valmisolek kutseeksamite läbimiseks. Arvuti- ja teenindusõppe osakonna juht Tiina Tambet on kindel, et saame kõik vajalikud tunnid e-õppes korraldatud. Õnneks läbisid lõpukursuse kokad oma ettevõttepraktika sügisel, nii et sellega probleeme ei ole. Kui õpilastel on võimalik vähemalt kaks nädalat praktilisi ülesandeid tehes koolimajas eksamiteks valmistuda, siis on nad juunis eksamite sooritamiseks valmis.

Ehitusõppeosakonnas loodetakse, et eriolukorrast hoolimata saavad osakonna õpilased jätkata praktikat ettevõttes. Nimelt on kõik osakonna lõpukursused ehk kolmanda kursuse ehitusviimistlejad, üldehitajad ja elektrikud praegu ettevõtetes praktikal. Kui õpilased saavad praktikal olla, lihvida oma oskusi ja omandada töös vilumust, on nad juunis pärast lühikest ettevalmistusperioodi koolis kutseeksamiteks valmis. Kui aga ettevõtted oma uksed sulgevad, on lõpetamine nominaalajal suure küsimärgi all. Noorematel kursuslastel on olukord kergem, sest nad saavad praktika suvel ning järgmisel või isegi ülejärgmisel õppeaastal (esimene kursus) järele teha.

Auto- ja metalliõppeosakond on toonud teooriaõppe ettepoole, sest nendel erialadel on praktiliste tööde tegemine distantsõppena keeruline. Praktilised tööd kuhjuvad maisse ja juunisse. Pole päris selge, kuidas õpetada autode parandamist või keevitustöid distantsilt, aga osakonnajuht Jaan Mätas on olnud kindel, et lõpukursuste valmisolek kutseeksamiteks on saavutatav. Samas on keevitajate üks lõpurühm praegu ettevõttepraktikal ning mais lähevad praktikale rehvitehnikud. Nendegi lõpetamine sõltub ettevõtete võimalustest praktikat korraldada. Praegu on õnneks ainult mõni üksik õpilane kaotanud oma praktikakoha turvalisuse kaalutlustel ning neid on olnud võimalik lülitada ümber e-õppesse.