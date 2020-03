Peale selle, et kauplused ja restoranid on suletud, on paljude igapäevast elukorraldust muutnud see, et peab töötama kodukontoris. Tööpäeva hommikut ei saa alustada kontorikohviga ja pole võimalik töökaaslastega vahetult suhelda. Nii mõnelegi valmistab see suurt tuska. Kui aga leida piisavalt enesedistsipliini, on teistsugune töökorraldus igati ületatav.