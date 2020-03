Üle poole ettevõtetest kaalub tegevuse katkestamist

Viljandimaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi Olavi Israeli sõnul vastas küsitlusele 95 Viljandi maakonna ettevõtet ja organisatsiooni. Kohe ja valusalt on kriis tabanud eelkõige teenindusettevõtteid. 80 protsenti vastanutest tegutseb teenindus-, turismi-, sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonnas, nagu selgub arenduskeskuste võrgustiku pressiteates.

Israeli sõnul kajastub vastustes Viljandimaa kultuurikuvand: peaaegu neljandik vastanutest on loomemajandusettevõtted või mittetulundusühingud, kel on mureks käibevarade kahanemine, mille tõttu on keeruline tasuda üüri- ja kommunaalkulusid. On ka ilmne, et ehitus- ja tööstusettevõtetel on raskemad ajad alles tulemas.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul seisavad väga paljudel ettevõtjatel ees rasked valikud, mida illustreerivad küsitluse tulemused. Huul rõhutab, et ka need ettevõtjad, kelleni ei ole kriis veel kogu oma raskuses jõudnud, peaksid arvestama, et see võib olla ainult aja küsimus.

Huule sõnul on maakondlikud arenduskeskused juba alustanud teenuste uuendamist, et pakkuda just neid teadmisi ja oskusi, mida ettevõtjad kriisiolukorras vajavad, ning teevad koostööd nii ettevõtjate kui ka kohalike omavalitsustega. Esialgne ülevaade neist valmib aprillikuu keskpaigaks.

Ettevõtjaid oodatakse pöörduma endale lähimasse maakondlikku arenduskeskusesse, kus on võimalik saada tasuta nõustamist ning koostöös konsultandiga otsustada järgmised sammud olukorras hakkama saamiseks.