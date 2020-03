Põhja-Sakala vallas kihutas kulupõletaja ATV-ga leekide vahel

Sündmuskohale reageerinud Viljandi päästjad ja Kõpu vabatahtlikud avastasid leekide vahel ATV-ga kihutanud põllu omaniku. Põleng suudeti õnneks kiiresti kontrolli alla võtta. Omanik tunnistas kulu põletamist kuna ta polnud enda sõnutsi teadlik asjaolust, et selline tegevus on keelatud.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt rangelt keelatud ja ka lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks ja kontrolli alt ei väljuks. Tuleohutuse- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumine võib tuua kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi.