Spordiliidu juht: praegune treeningute maht aitab ainult toonust hoida

Ilmar Kütt, kas säärast eriolukorda, kus spordielu on peaaegu täielikult seisma pandud, on üldse varem ette tulnud?

Olukorda, kus kogu sportlik ühistegevus on poolteiseks kuuks peatatud – ja see on veel esialgne tähtaeg –, pole Viljandimaal ega ka kogu Eestis varem ette tulnud. Et tegemist on väga tõsise viirusega, ei ole spordivaldkond erand.