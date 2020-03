Tellijale

Muude teenuste kõrval autovedusid pakkuva osaühingu Ants Viljandi juht Mait Hommik ütles, et esialgu küll koondamiste kohta lõplikku otsust tehtud ei ole, kuid on võimalik, et tuleb koondada kaks logistikut ja 12 kaugsõiduautojuhti. See tähendab, et ettevõte lõpetab tegevuse rahvusvaheliste vedude vallas. Töötajad on olukorraga kursis ja võimalikust koondamisest on teada antud ka töötukassale.