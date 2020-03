Tähtsaim õppevahend on arvuti. Anna Marie Priksil käib koolitund. FOTO: Üllar Priks

Anna Marie õpib Viljandi gümnaasiumi XI klassis ja tähelepaneliku lapsevanemana on mul kuklas teadmine, et tunnid koolis algavad enamasti kell 8.15. Seepärast olen hommikul seitsmest krapsti üleval ja suundun tütart raputama. Kuulen teki alt torisevas toonis raportit: «Kell 9.15 on esimene tund. Telefon heliseb 8.55. Head ööd!»