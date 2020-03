Maarjapäeva hommikul sai päike oma laulu

Ene Lukka-Jegikjani algatatud maarjapäevahommiku traditsiooni jätkumise eestvedaja on viimastel aastatel olnud Kairi Leivo ning päikest tervitama tulnud naisi on mõnikord olnud lausa paarikümmend. Täna mõistetavalt kedagi kutsud polnud, kuid Kairi Leivo oli kohal ja tema eestlaulmislel maarjapäeva päike tervitatud sai.

Rahvakalender ütleb, et maarjapäev, ka paastumaarjapäev, punamaarjapäev või kapsamaarjapäev on üks tähtsamaid kevadtalviseid pühi. Maarjapäeva tunnuseks on olnud punajoomise tava, mis tõi kogu aastaks õitsva välimuse ja puna põsile.