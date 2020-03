Politsei tabas kaasliikleja vihje peale Viljandis ringisõitnud raskes joobes juhi

Teatele reageerinud politseinikud asusid linnast kirjeldatud sõidukit otsima ning mõne minuti pärast õnnestus neil see Piiri põigus peatada. Kontrollides ilmnes, et auto roolis on 37-aastane raskes joobes juht. Ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja toimetati esmalt arestikambrisse kainenema.