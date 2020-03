Tellijale

Haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie sõnul on toetuste väljamaksmise protokoll praegu igati tavapärane. «Korraldajad on teinud taotlused eesmärgiga, et üritused siiski tulevad, ja kui üritus jääbki korraldamata, siis küsime raha tagasi,» selgitas ta.