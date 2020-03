Eakad ja teismelised

Noored on viiruse suurepärased edasikandjad ja riskirühma arvatakse järjest nooremaid. On väga oluline, et meie vanavanemad püsiksid kodus ja lapselapsed omade vahel viirust ei jagaks.

Kuulekamatel ja olukorda adekvaatselt hindavatel kodanikel on küsimusi: kes ja kuidas peaks lapsed pargist koju saatma ning memmedel poeskäimise ära lõpetama? Ootused omavalitsustele on suured. Linnad ja vallad püüavad võimaluste piires parimat lahendust pakkuda. Kõige lihtsam on, kui paneme kinni, keelame ära, trahvime. Mänguväljakud piirame lindiga ja kauplused sulgeme. Aga sellega karistame ka reegleid järgivaid seaduskuulekaid linlasi. Lapsevanematel lasub nüüd suur vastutus: tagada, et järeltulija kodus koolitükke teeks ja lõõgastuseks vaid üksinda õues värsket õhku hingaks.

Eakad saavad internetis hakkama paremini, kui arvatakse. Seega, andke oma vanematele õiged lingid kätte ja abi saabub. Koolilapsi mõjutavad lisaks vanematele ka õpetajad. Siinkohal psühholoog Tiia Listeri soovitus: «Täiskasvanu peaks suutma ise oma «tassi täita», aga paljud, kes on harjunud koos teistega olema, võivad mitte suuta. See puudutab ka õpetajat ja ta vajab pidevat tuge ja meeskonnatööd. Lapsed ei suuda ise oma tassi täita ja võib-olla pole neil kodus sellist vanemat, kes seda teha suudaks. See tähendab, et õpetaja kõige olulisem ülesanne on praegu olla õpilasele toeks. Ajatäide – lihtsalt ajatäide! – on sellistes olukordades õppimine. Huvitav õppimine koos hoolimisega annab õpilasele võimaluse olla toetatud, mitte tunda hirmu ega tahta põgeneda kõigest sellest tänavale. /.../ Nüüd saab teha igale õpilasele oma õppimise plaani ja siis motiveeritud hakkavad ise ennast innustama. Õpetajad ja tugispetsialistid, ainult teie suudate hoida lapsi kodus huvitavalt tegutsemas, kui teil vähegi autoriteeti ja hoolimist on. Muidu varsti te näete, et kaod hakkavad olema suured.»