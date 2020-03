Tellijale

Nüüd on pilt teine: nõuetele vastab neli apteeki, ainsana suletakse Tallinna tänava apteek, teiste apteekide taotlused on menetluses või heaks kiidetud. Hea meel on ka Võhma, Mustla ja Kõpu üle, sest Viljandile tähendaks kaks apteeki ebamugavust, väikeasulatele rohupoe puudumine aga õnnetust. Aga teisest küljest pole Sakalale teada, mis on nii kiire olukorra muutumise taga, olgugi see pealtnäha positiivne. Meie suurim turuosaline on lubanud apteegid ära anda ja nõuda siis riigilt hiiglaslikku kahjutasu. Neid tagamaid on vaja veel uurida, aga praegu on asjaolu, et Viljandimaal läheb epideemia tingimustes kinni üks apteek, hea uudis või vähemalt ühe suurema uudise hea osa.