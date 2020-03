Viljandimaa peredesse oleks vaja hulka arvuteid

Tellijale

Eesti lasterikaste perede liidu president Aage Õunap ütles, et nimetatud peredes elab 175 last ning 120 neist on kooliealised. «Mõnes peres on üks arvuti olemas, kuid sellest jääb suurele perele väheks. Kuues perekonnas pole ühtegi arvutit.»