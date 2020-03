Tellijale

2. Kaitse eakaid. Ära mine neile külla, veena neid mitte kodust lahkuma, vii neile toidukott ukse taha. Apteekide ja poodide ette tuleks panna eraldi pingid, millel eakad saaksid oma järjekorda oodata. On hädavajalik, et Viljandi kauplused kehtestaksid eakate tunni. Kui riik ei käsi, siis see ei keela sind, omanik, astumast otsustavat sammu. Kui kuuled kedagi hooletult ütlemas, et see haigus ohustab «ainult eakaid», siis sekku otsustavalt ja küsi, mis east alates ei vääri inimene enam elu.