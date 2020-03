Lihamüüjate varajased jõulupühad ehk Kuidas rahvas eriolukorra ajaks liha varus

"Üks püsiklient ostis ligi 18 kilo marmorliha. Ostis kõik meie varud nii laost kui lettidel ära ja seejärel teatas, et ei pea nüüd enam kodust välja minema," tõi Roslender kurioosse näite Tallinnas Pirital asuvast Jaani lihapoest, kus ta ise pärast eriolukorra väljakuulutamist ostupaanika puhkedes leti taga oli. "See on meie kõige kallim liha. Arve oli üle 500 euro. Säilima peaks liha kuskil kaks kuud."

Nagu Roslender kirjeldas, ostsid inimesed Tallinnas 10 ja 15 paki kaupa pakendatud hakkliha kokku. "Nagu jõulud oleksid olnud. Poodi tekkis uusi nägusid, letid olid õhtuks tühjad."

Niisiis krabati ostupaanikas lisaks kuivainetele, desifintseerimisvahenditele ja tualettpaberile kokku ka lihakraami. "Eks see olnud ajutine käik. See eriolukorra väljakuulutamine andis tunda," nentis Roslender. Viljandi poodides nii suurt liharabamist tema sõnul ei tekkinud.

Lihamüügi järsku kasvu üle-eelmisel nädalal täheldas ka osaühingu Mulgi Lihakarn juhatuse liige Tõnis Viil.

"Läinud nädalal polnud ostuhuvi enam nii suur, aga üle-eelmisel nädalal läks küll topelt koguses liha," rääkis Viil, kellel on lisaks Viljandi turu müügiletile lette ka Tallinnas, Vastse-Kuustes, Pärnus ja Lääne-Virumaal Kulinas.

Pärimisele, kuidas koroonapandeemia nende tööd on mõjutanud, vastas ta, et peale selle, et turg lühemalt lahti on, pole praegune olukord neid mõjutanud. E-poodi ta kuigi heaks lahenduseks ei pidanud. "Ega see ukselt uksele müük ole ka praegu hea lahendus. Vaevalt see ohutum on," leidis ta.

Tõnu Roslenderi meelest poe lühem lahtiolekuaeg olukorda ei paranda. "Pigem tekitab see paanikat juurde," leidis ta. "Me katsume nii tegutseda, et poed kinni ei läheks. Samuti pole meie poodide lahtiolekuaeg lühem, seda pole vaja."

Küll tunnistas Roslender, et praegu valitsev olukord on tõsine. "Kartma peab, see hoiab inimesi elus," lausus ta.

Jaani lihapoodides on sarnaselt teiste poodidega teenindamisel erinõuded. "Meil on desinfitseerimisvahendid igal pool. Sularahaga arveldades tuleks neid ka kindlasti kasutada," ütles Roslender ning lisas, et müüjatel on kohustus püsida leti taga ja klientidel tuleks hoida järjekorras distantsi.