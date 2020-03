Kogunejad teevad politseile peavalu

Paalalinna kooli direktor Aavo Palo ütles, et ei kiida sellist kooskäimist sugugi heaks, aga samas mõistab noori. "Nad on väga sotsiaalsed ning soovivad palju suhelda," lausus ta. Direktor tuletab noortele meelde, et just kokkupuuted teistega on need, mis sellele viiruse levikule kaasa aitavad. "Võime ju mõelda, et me ei tee midagi valesti, kuid tegelikult viirus kandub ei tea, kust," nentis Palo.

Noorte kogunemised linna parkides ja trikiradadel on muutunud nii sagedaseks, et sekkuda on tulnud politseil. Ühe noortekamba saatis patrull laiali laupäeva õhtul. Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Lille sõnul on noortel ilmade soojenedes eraldi olemise reeglit üha raskem järgida. Ta rõhutas, et ei ole midagi halba selles, kui noored soovivad viibida värskes õhus, kuid probleem tekib siis, kui nad kogunevad kampadesse. Peamised noorte kogunemiskohad on Lille sõnul Arkaadia aias ja bussijaamas. Uku ja Centrumi kaubanduskeskuses ei tohiks noortesalku enam luusimas näha olla, seal sai Lille ütlemist mööda olukord lahendatud turvameeste abiga.

Noorsootöötjad kutsutakse appi

Meelis Lill nentis, et kedagi ei saa sundida kodus viibima, kuid nõuetest tuleks siiski kinni pidada. Seda, et kesklinnas ja selle ümbruses ei kogunetaks, käivad mitu korda päevas kontrollimas patrullid ning politseinikud jälgivad ka erinevate kohtade kaamerasalvestisi.

"Teeb natuke ärevaks, et noored ei adu, et nad on viirusekandjad. Kui nad lähevad vanemate sugulaste juurde, läheb asi käest ära," nentis Lill.

Et kogunemised ilmselt sagenevad, on noorsoopolitsei hakanud abi otsima maakonna noorsootöötajatelt. Samuti kutsub Lill üles linna- ja vallavalitsuse töötajaid appi tulema olukorral silma peal hoidma ning vajaduse korral seltskondadesse kogunenud noortele nende tegevuse tagajärgi selgitama.

Seltskondlikud eakad

Noorte kõrval on ohtlikult seltskondlikuks muutunud ka eakad. Politsei on Lõuna-Eestis täheldanud, et soliidses eas inimesed kipuvad poepingile või poe juurde teistega juttu ajama jääma. Politsei tuleb eakatele meelede, et kuna nendel põhjustavad viirusnakkused eriti raskeid tüsistusi, peaksid nad lähikontakte teistega ja võimaluse korral ka poodlemist vältima. Kui poest on midagi tarvis, võib abi paluda noorematelt lähedastelt või omavalitsuse sotsiaaltöötajatelt.

Kui poeskäik on siiski vältimatu, tuleks ostud teha kiirelt ja läbimõeldult, teistega lähikontakti vältides ning poest lahkudes end mitte teistega jutustama unustada. Igasugune suurem rahvahulk ja hetk tähelepanematust teistega distantsi hoidmisel võib luua soodsa võimaluse viiruse levikuks ja inimeste nakatumiseks.

Kui pere selgitab, on hästi

Viljandi avatud noortetoa juhataja Tiina Tart ütles, et noorte soov seltskonniti aega veeta võib tuleneda sellest, et esialgu soovitati kõigil õue minna ja sporti teha, sealjuures rõhutamata, et seda peaks tegema üksi, mitte seltskonnaga.

"On näha, et noored on segaduses, sest alguses räägiti ju palju, et olge väljas. Nüüd on seda tagasi pöörata ja selgitada väga raske," nentis Tart.

Selleks, et ennetada noorte kogunemisi Viljandi noortekeskuses, suleti selle uksed juba 13. märtsil. Tarti sõnul oli väga raske noori ruumis ohjeldada ning kontrollida, et kõik vajalikke hügieeninõudeid täidaks, näiteks korralikult käsi peseks. Nüüd kogunevad needsamad noored igale poole mujale aega veetma ning noortekeskus teeb sotsiaalmeedias teavitustööd, et noored siiski rohkem kodus püsiksid.

Lisaks teismelistele torkavad tema sõnul silma ka päris väiksed lapsed, kes mängivad parkides ilma vanemateta. "Soovin vanematele meelde tuletada, et ei või saata noori omapäi välja, sest nemad ei taju neid ohtusid sellisel kujul nagu meie. On arusaadav, et osa vanemaid käib tööl ega saagi kõike kontrollida, kuid tundub, et osa neist ei ole endale riske teadvustanud," rääkis Tart.

Perekonna rolli laste suunamisel rõhutas ka Eesti lasterikaste perede liidu juhatuse liige Aage Õunap. Tema sõnul ei pea tingimata aega veetma ühisel trikirajal või mänguväljakul, vaid Viljandis on ka palju teisi võimalusi, kuidas individuaalselt ja aktiivsel oma vaba aega sisustada. Ta tõi näiteks ümber Viljandi järve kulgeva terviseraja.