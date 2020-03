Tellijale

Kaarel Saaremets on noor talunik, kelle hoole all on 750 hektarit teravilja. Üles kasvas ta Suure-Jaanis, aga Sudiste kandis käis tihti vanavanemate juures külas. Talunikust vanaisa eeskujul läks ta Türile põllumeheks õppima ja seejärel asus ise maad harima. Kui ta otsustas ilusale karjamaale tiigi kaevata, märkas ta, et see paik passiks suurepäraselt oma kodu rajamiseks.