Linnaametnikud pininat kuulsid, aga pinisejat ei leidnud

Viljandi linnavalitsusest terviseametisse läkitatud kirjas nentis majandusameti juht Riho Tipp, et ametnikud käisid 18. märtsil viie kõnealuse piirkonna kortermaja juures ning pininat oli kõige enam kuulda Suur-Kaare tänav 65 maja lõunapoolse otsaseina juures, Loode tänav 10 lääneseina juures ning Loode tänav 7 ja Suur-Kaare tänav 55 maja juures paiknevate garaažide läheduses.

«Arvestades tolle päeva tuule suunda ja asukohti, kus kõige rohkem pininat kuulsime, jõudsime samuti järeldusele, et tõenäoliselt asub müraallikas Loode tänav 7 katusel,» kirjutas Tipp. «Samas peab nentima, et müra peegeldumise tõttu võib hinnang olla ekslik ning kindlaid järeldusi teha ei saa.»

Kokkuvõttes tunnistas linnavalitsus oma kirjas, et ei suutnud tuvastada müraallikaid, mis võivad kirjeldatud pininat tekitada.

Terviseamet küsis märtsi algul Viljandi linnavalitsuselt abi, et teha selgeks, kust tuleb Paalalinna serval heli, mis segab Loode tänaval mõne inimese elu. Terviseameti tehtud esmaste mõõtmiste käigus öise aja piirtaset ületav müra küll tuvastati, kuid selle allikas on teadmata.

Häiritud Loode tänav 10 maja elanik pöördus terviseameti poole tänavu jaanuaris ning kirjeldas, et hakkas kõrgsageduslikku heli, mida kõige paremini iseloomustab sõna «pinin», kuulma 2019. aasta suve algul, ning oletas, et see kostab tema korterisse kõrval asuva, kolme korruse võrra madalama Loode tänav 7 maja katuselt.

Nimetatud maja korteriühistu liige Rein Toom rääkis Sakalale, et seepeale kutsuti kohale terviseameti töötaja ja piirkonda uuriti müra käsimõõtjaga, millega saab teha esmaseid mõõtmisi. 27. jaanuaril kella 7 ajal, mil tihe liiklus linna ja haigla vahel polnud veel alanud, püüti heli tabada ning Toom tunnistas, et seda oli tõepoolest kuulda.

Müra mõõdeti kolmest kohast ning esimene hinnang oli, et pidev müratase on umbes 43 DbA. See on säärane helinivoo, mida tekitab kodune külmkapp ning mis ületab pisut öise aja piirtaset. Toomi meenutuse kohaselt kauem heli mõõta ei saanud, sest autod hakkasid liikuma ja see varjutas otsitava pinina.